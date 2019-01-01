Дмитрий Енцовжурналист
В Прикамье вчера был самый жаркий день за полвека
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По данным ГИС-центра ПГНИУ, 16 июля в Пермском крае побит исторический максимум жары с 1966 года.
Рекорд установлен в Лысьве, где днём воздух прогрелся до +38,4°. Прошлый рекорд установлен в июле 2010 года (+38,2° в Верещагино).
Кроме того, установлено несколько местных исторических рекордов. Например, вчера был самый жаркий день в истории Губахи и Бисера.
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