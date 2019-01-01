Дмитрий Енцов журналист Пермская однокомнатная квартира вошла в ТОП-10 самых дорогих в Приволжском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков портала о недвижимости ЦИАН, однокомнатная квартира в Перми попала в список десяти самых дорогих «однушек» в новостройках, выставленных на продажу.

Это квартира в ЖК «Арсенал» площадью 57,8 кв. м (кухня занимает 20 кв. м) и стоимостью в 3,22 млн руб. Предлагаемая сумма позволила квартире занять восьмое место среди самых дорогих «однушек» ПФО в новостройках.

Для сравнения: самая дорогая «однушка» в ПФО расположена в Кирове, в доме на ул. Казанской, 24. За жильё площадью 77,9 кв. м риэлторы просят 5,84 млн руб.

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