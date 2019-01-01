Дмитрий Енцов журналист В Прикамье за сутки — второй по массовости итог заражения коронавирусом Выявлено 98 новых случаев инфицирования Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом. Это второй результат по массовости с начала пандемии. Больше было зафиксировано только 14 июня, когда инфекция была выявлена у 107 человек.

Из новых случаев: 60 женщин, 26 мужчин, 12 детей. При этом 64 человека проходят лечение в домашних условиях, а 34 человека — госпитализированы.

Таким образом, за всё время в регионе инфекция диагностирована у 4803 человек: 3790 вылечились, 922 проходят лечение, 181 скончались.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,3 (один инфицированный заражает 1,3 человека).

206 человек находятся под подозрением инфицирования, они ждут результатов тестирования.

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