В Пермском крае скончались ещё пять зараженных коронавирусом пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека. Ещё три были заражены коронавирусом, но скончались от других болезней. Таким образом, с начала эпидемии в Пермском крае зафиксировано 106 летальных исходов от COVID-19. Ещё 75 случаев смертей инфицированных — не от COVID-19, но скончавшиеся были заражены.

Напомним, за предыдущие сутки выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19. Всего диагноз поставлен 4705 жителям Пермского края.

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