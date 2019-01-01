На довыборы в Законодательное собрание Пермского края выдвинулись актёр, ИП и врач Поделиться Поделиться Твитнуть

16 июля завершился период представления документов на выдвижение кандидатов на дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края по округам №13 и №17.

По округу №13 выдвинулись четыре кандидата:

— Денис Богатырёв, артист «Драматического театра «Бенефис» для детей и молодёжи» (самовыдвижение),

— Павел Кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации «Сильвинит» («Единая Россия»)

— Дмитрий Мельчаков, временно не работающий, депутат Александровской городской думы («Справедливая Россия»)

— Дмитрий Стахов, помощник депутата Законодательного собрания Пермского края (ЛДПР).

По округу №17 документы на выдвижение также представили четыре кандидата:

— Алексей Баландин, помощник депутата Законодательного собрания Пермского края (ЛДПР)

— Марат Галимуллин, индивидуальный предприниматель (КПРФ)

— Ирина Злобина, врач по медицинской профилактике ГБУЗ Пермского края «Центр медицинской профилактики» («Справедливая Россия»)

— Антон Удальёв, заместитель председателя правительства Пермского края («Единая Россия»).

Теперь до 29 июля выдвинутым кандидатам необходимо представить в избирательные комиссии необходимый перечень документов для регистрации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.