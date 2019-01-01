На довыборы в Законодательное собрание Пермского края выдвинулись актёр, ИП и врач
16 июля завершился период представления документов на выдвижение кандидатов на дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края по округам №13 и №17.
По округу №13 выдвинулись четыре кандидата:
— Денис Богатырёв, артист «Драматического театра «Бенефис» для детей и молодёжи» (самовыдвижение),
— Павел Кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации «Сильвинит» («Единая Россия»)
— Дмитрий Мельчаков, временно не работающий, депутат Александровской городской думы («Справедливая Россия»)
— Дмитрий Стахов, помощник депутата Законодательного собрания Пермского края (ЛДПР).
По округу №17 документы на выдвижение также представили четыре кандидата:
— Алексей Баландин, помощник депутата Законодательного собрания Пермского края (ЛДПР)
— Марат Галимуллин, индивидуальный предприниматель (КПРФ)
— Ирина Злобина, врач по медицинской профилактике ГБУЗ Пермского края «Центр медицинской профилактики» («Справедливая Россия»)
— Антон Удальёв, заместитель председателя правительства Пермского края («Единая Россия»).
Теперь до 29 июля выдвинутым кандидатам необходимо представить в избирательные комиссии необходимый перечень документов для регистрации.
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