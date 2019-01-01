Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета отменил проведение Дягилевского фестиваля в августе Театр дополнит программу фестиваля новыми событиями Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета выпустил пресс-релиз, в котором подтверждает информацию об отмене Дягилевского фестиваля 2020 года в августе.

В релизе говорится, что в ситуации эпидемической нестабильности «…Проведение Международного Дягилевского фестиваля в ближайшие месяцы могло бы быть рискованным. Именно поэтому, несмотря на то, что была полностью сформирована программа фестиваля и состоялись подготовительные мероприятия, мы вынуждены отказаться от его проведения в августе, как планировали ранее».

По информации театральной пресс-службы, «Руководство Пермского театра оперы и балета, художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис и правительство Пермского края договорились о том, что фестиваль претерпит изменения и пополнится событиями, которые будут проходить в течение года: продолжающие основную программу прошедшего фестиваля — осенью и предваряющие следующий фестиваль — зимой.

При этом проведение полномасштабного Международного Дягилевского фестиваля останется ежегодным, традиционно он проходит в мае или июне».

Впервые дополнительные события Дягилевского фестиваля пройдут в ноябре 2020 года. Собеседник «Нового компаньона» называет это событие «Дягилев плюс», но это название пока неофициальное.

Речь идёт о трёх концертных вечерах с участием оркестра и хора MusicAeterna и приглашённых российских солистов. Ожидается, что в сентябре Теодор Курентзис выступит с пресс-конференцией, где лично расскажет о новых форматах фестиваля и представит программу ноябрьских концертов.

Пермский театр оперы и балета надеется, что дополнительные события Дягилевского фестиваля станут ежегодными — плюсом к основной программе.

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