Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль-2020 могут перенести на ноябрь Теодор Курентзис временно покинул Пермский край Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

По информации «Нового компаньона», художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис покинул свою дачу в Демидково, где провёл почти четыре месяца в самоизоляции, и отправился в Грецию. При этом судьба Дягилевского фестиваля 2020 года, проведение которого анонсировалось в августе, так и не решена окончательно, программа фестиваля не была представлена.

По мнению источников в Пермском театре оперы и балета, сейчас уже ясно, что фестиваля в привычном формате в этом году не будет. Даже если Роспотребнадзор разрешит проведение массовых мероприятий в августе, уже нет физической возможности собрать фестиваль: провести все официальные процедуры, пригласить участников и т.д.

Вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков считает, что традицию проведения фестиваля нельзя прерывать, нужно провести его в этом году обязательно, пусть позже и не в полном объёме. По его словам, достигнута предварительная договорённость с Теодором Курентзисом и с Пермским театром оперы и балета о том, что фестиваль можно перенести на ноябрь. Формат события обсуждается.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский информацию комментировать не берётся, поскольку находится в отпуске.

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