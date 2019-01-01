В Пермском крае ещё 98 человек вылечились от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки из медучреждений Пермского края выписали ещё 98 пациентов, вылечившихся от коронавируной инфекции. Таким образом, на сегодняшний день общее число выздоровевших составило 3790 человек. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

По состоянию на утро 17 июля под медицинским наблюдением остаются 2857 жителей региона. Всего с начала эпидемии коронавирусом в Пермском крае заболели 4705 человек

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