Мария Сыропятова
В Александровском районе вновь не выбрали главу
В Александровском муниципальном районе в третий раз не состоялся конкурс по выборам главы территории. Ранее во второй тур вышли два кандидата — экс-министр ЖКХ Пермского края, бывший глава Александровского района Александр Шицын и директор Александровской спортивной школы Илья Караксин.
В заседании принимали участие все 15 депутатов Александровской думы: шестеро проголосовали за Александра Шицына, столько же против, трое воздержались. Аналогичный результат показал и его оппонент — Илья Караксин. Согласно процедурам, в ближайшее время должен быть объявлен новый конкурс.
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