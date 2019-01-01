Мария Сыропятова В Александровском районе вновь не выбрали главу Поделиться Поделиться Твитнуть

В Александровском муниципальном районе в третий раз не состоялся конкурс по выборам главы территории. Ранее во второй тур вышли два кандидата — экс-министр ЖКХ Пермского края, бывший глава Александровского района Александр Шицын и директор Александровской спортивной школы Илья Караксин.

В заседании принимали участие все 15 депутатов Александровской думы: шестеро проголосовали за Александра Шицына, столько же против, трое воздержались. Аналогичный результат показал и его оппонент — Илья Караксин. Согласно процедурам, в ближайшее время должен быть объявлен новый конкурс.

Напомним , конкурс проходит в третий раз. В конце декабря прошлого года во «втором туре» одного голоса поддержки не хватило действующей главе территории Светлане Богатырёвой. Из 14 присутствовавших на заседании депутатов за её кандидатуру проголосовали семь, пять проголосовали против, двое воздержались. В конце февраля не удалось набрать кворум: на заседание пришли восемь из 15 депутатов. Во второй тур тогда прошли действующая глава территории Светлана Богатырёва и экс-глава Яйвинского поселения Владимир Белобаржевский.

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