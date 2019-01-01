Дмитрий Енцов журналист По итогам второго квартала, выдача кредитных карт в Прикамье упала в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Во втором квартале 2020 года в Пермском крае банки выдали 26,7 тыс. кредитных карт. Это на 50,8% меньше, чем во втором квартале 2019 года (тогда выдано 54,4 тыс. карт). Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Отрицательная динамика отмечена во всех 30 исследованных регионах. При этом в среднем по России снижение выдачи кредитных карт снизилась на 50,5% — с 2,83 млн до 1,4 млн.

По итогам полугодия, ситуация в стране с выдачей карт улучшилась, но динамика также отрицательная — выдано 3,98 млн новых кредитных карт вместо 5,42 млн (снижение на 26,5%).

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— В сегменте кредитных карт во втором квартале 2020 года отмечено радикальное сокращение выдачи — практически наполовину по сравнению с прошлым годом. На фоне карантинных мероприятий и экономических последствий коронавирусной пандемии банки стали всё сильнее ужесточать свою кредитную политику, ориентируясь, прежде всего, на тех заёмщиков, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. А эти граждане в апреле — июне текущего года, скорее всего, выбрали тактику снижения своей кредитной активности и долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств. Об этом свидетельствует и статистика заявок на получение новых кредитных карт: в июне их количество составило лишь 69% от уровня «докарантинного» марта.

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