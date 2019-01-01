Дмитрий Енцов журналист БК «Парма» вернул игрока, с которым ранее решил расстаться Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» и американский защитник Роберт Джонсон заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве.

Примечательно, что Роберт Джонсон в минувшем сезоне уже выступал за «Парму», но месяц назад клуб официально объявил, что не будет продлевать сотрудничество с ним.

Роберт Джонсон, защитник БК «Парма»:

— Я очень рад тому, что вновь присоединюсь к «Парме». Мы хорошо провели прошлый сезон и прогрессировали как команда. В этом году у нас будет шанс развиваться и дальше. Я подписал новый контракт с клубом, потому что уверен, что это лучшая возможность для меня, чтобы продолжать своё дальнейшее профессиональное развитие.

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