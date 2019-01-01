Елена Синица На заводе Шпагина может появиться граффити в честь врачей Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория завода им. Шпагина

Константин Долгановский

В рамках фестиваля стрит-арта «ФормART» в Приволжском федеральном округе будут созданы граффити на тему борьбы с пандемией коронавируса и вклада медицинских работников и волонтёров в сохранение здоровья населения.

В Пермском крае в качестве объекта для нанесения граффити-изображения предложены локации социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Напомним, фестиваль стартовал 7 июля. Проект нацелен на развитие уличного искусства и поддержку творчества молодых художников. Также было отмечено, что финалисты конкурса получат возможность воплотить свои художественные замыслы на стенах известных зданий в каждом регионе округа.





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