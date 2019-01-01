Пермяки могут принять участие в Приволжском фестивале стрит-арта Изображения о противодействии коронавирусу появятся на известных зданиях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провёл совещание по реализации окружных общественных проектов во втором полугодии 2020 года. В мероприятии приняли участие заместители высших должностных лиц субъектов Федерации округа, руководители региональных органов государственной власти, отвечающие за реализацию общественных проектов, и главные федеральные инспекторы.

В условиях распространения коронавирусной инфекции формат большей части общественных проектов переведён в онлайн-режим. Так, окружной молодёжный форум «iВолга» будет проведён 24—28 августа полностью в дистанционном формате. Также в дистанционный формат переведены окружная интеллектуальная олимпиада среди студентов, конкурс детских и молодёжных коллективов «Театральное Приволжье» и проект поддержки детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство».

Кроме того, Олег Машковцев объявил о начале нового окружного общественного проекта — фестиваля стрит-арта, в ходе которого участники смогут создать граффити на темы противодействия коронавирусной инфекции. В числе возможных тем — изображения, отражающие подвиг медицинских работников, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, волонтёрство и др. Победители конкурса смогут воплотить свои художественные замыслы в реальность, перенеся эскизы на стены известных зданий в регионе.

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