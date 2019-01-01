Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае за неделю зафиксирован второй крупный показатель заболеваемости коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации управления Роспотребнадзора, на полдень 16 июля за сутки в Пермском крае зафиксировано 87 новых случаев заражение коронавирусом. Это четвёртый ежесуточный показатель по массовости заболеваемости с начала пандемии и второй «топовый» за неделю (прошлый крупный показатель зафиксирован 8 июля, когда выявили 86 новых случаев, — ред.). Отметим, что суточный рекорд для края был зафиксирован 14 июня — 107 инфицированных.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае за всё время достигло 4705 человек. Из них 3692 выздоровели, 837 проходят лечение, 176 человек скончались.

Подозрение на инфекцию выявлено у 250 человек, они ждут результатов тестирования.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— В первую очередь, прирост связан и с началом периода отпусков. Люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками и общаться с друзьями, пренебрегая рекомендациями по соблюдению правил противоэпидемической безопасности. В жаркую погоду жители региона загорают и посещают пляжи. Следует отметить, что даже при жаркой солнечной погоде COVID-19 достаточно активен и легко распространяется. Это в очередной раз подтверждает необходимость соблюдения мер личной предосторожности: носить маски в местах массового скопления, обязательны маска, перчатки и использование санитайзера для обработки рук в общественном транспорте, в магазине и везде, где сложно будет соблюсти социальную дистанцию. По-прежнему рекомендую воздерживаться от массовых мероприятий. И важно продолжать оберегать наших пожилых родственников, максимально оберегать их от посещения мест скопления людей и поездок в общественном транспорте. Сейчас мы наблюдаем не взрывной, но ожидаемый рост по количеству вновь выявленных заболевших. Это свидетельствует об охвате и продуктивности диагностики, которая позволяет эффективно выявлять заболевших и пресекать дальнейшее распространение вируса.

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