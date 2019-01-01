Дмитрий Енцовжурналист
За сутки в Прикамье в связи с COVID-19 скончались четыре пациента
По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в больницах региона скончались четыре пациента с диагностированным коронавирусом.
При этом из них, по мнению министерства, двое скончались непосредственно от инфекции, ещё двое — от других болезней.
Таким образом, общее число летальных исходов за всё время пандемии в Прикамье достигло 176 случаев.
На утро 16 июля в регионе за всё время зафиксировано 4618 человек с коронавирусом, из них 3692 выздоровели, 750 проходят лечение.
Подозрение на инфекцию выявлено у 250 человек, они ждут результатов тестирования.
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