Дмитрий Енцов журналист Пермь не дотянула полградуса до установления самого жаркого дня в истории наблюдений Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 15 июля максимальная температура воздуха днём достигла +36,1°. Как уточняют в ГИС-центре ПГНИУ, это стало самой высокой температурой с 2010 года, но чуть не хватило до исторического июльского рекорда самого жаркого дня в истории метеонаблюдений в Перми.

Как отмечают специалисты ГИС-центра, самым жарким июльским днём в истории города считается 13 июля 1931 года, когда дневная температура достигла +36,6°.

16 июля также ожидается аномально жарким, но специалисты считают, что температура воздуха в Перми не превысит +36°, то есть рекорд не обновится.

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