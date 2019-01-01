От коронавируса в Пермском крае выздоровели ещё 116 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

За минувшие сутки из медучреждений Пермского края выписаны ещё 116 пациентов, которых врачи лечили от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число выздоровевших от COVID-19 составило 3692. Об этом сообщает ВЕТТА.

В настоящее время под наблюдением специалистов остаются 2783 жителя края. На 16 июля общее число выявленных заболевших составляет 4618 человек. При этом скончались 172 пациента с COVID-19.

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