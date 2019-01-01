Оперштаб Пермского края разрешил работу летних террас с панорамными окнами Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о деятельности сезонных (летних) кафе. Согласно документу, к ним относятся кафе, расположенные на уличных пространствах, а также террасах, организованных за счёт снятия витражных (панорамных) окон, в которых обеспечено постоянное свободное циркулирование открытого воздуха. Указ уже вступил в силу.

Теперь свою деятельность могут возобновить нестационарные точки общепита, которые не имели возможности расположить «летники» или веранды на тротуарах, но способные оказывать услуги на террасе за счёт снятия витражных окон.

Ранее оперштаб уже рассматривал предложение разрешить работу кафе за счёт снятия окон, но против выступила прокуратура.

В министерстве промышленности и торговли Пермского края тогда пояснили, что при организации работы подобных помещений должно быть организовано постоянное свободное циркулирование воздуха. Снятие стандартных окон будет расценено как нарушение указа о мероприятиях, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекцией. «С 16 июля представители краевого министерства будут осуществлять проверки предприятий общественного питания на соблюдение установленных правил», — рассказал замминистра минпромторга Владислав Тонков.

Сезонные летние кафе на открытом воздухе, напомним, возобновили свою деятельность с 1 июля. Владельцы кафе должны соблюдать расстановку столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Кроме того, для посетителей должна быть организована санобработка рук, контактные поверхности должны подвергаться обработке каждые 2-4 часа, посуду можно мыть только с применением дезинфицирующих моющих средств, или использовать одноразовую посуду.

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