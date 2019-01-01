В Кунгуре за нападение на ребёнка задержали мужчину, освободившегося из колонии месяц назад Поделиться Поделиться Твитнуть

Начальник подразделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» Артём Дударев задержал мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку.

Подполковник полиции в вечернее время возвращался с семьёй с прогулки. Во дворе дома он услышал детский крик и увидел, что поблизости мужчина схватил девочку и тащит её в кусты. Нападавший понял, что его заметили, и бросился бежать. Полицейский догнал его и удерживал до приезда следственно-оперативной группы.

Впоследствии нападавший пояснил, что хотел похитить у ребёнка телефон. Также выяснилось, что злоумышленник неоднократно судим за преступления против жизни и здоровья, в июне 2020 года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, ему избирается мера пресечения.

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