Коронавирус не затронул лишь две территории Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние сутки часа выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19 — у жителей 16 территорий Пермского края.​

Наибольшее число новых заболевших выявлено в Перми (30), ещё 15 ​— в Березниках, по пять — в Кунгуре и Соликамске, по четыре инфицированных зафиксировано в Пермском районе и Чернушке, в Октябрьском городском округе три случая. И по одному заболевшему в​ Берёзовском, Уинском и Частинском муниципальных округах, Верещагинском, Чайковском, Куединском, Ординском, Осинском и Суксунском городских округах.



В настоящее время коронавирус в Прикамье не выявлен только в двух территории региона — Косинский и Кочевский округа (север Пермского края), сообщает ВЕТТА.

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