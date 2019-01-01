В этом году в Прикамье отремонтируют или построят более 800 км дорог Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Темой сегодняшнего заседания краевого правительства стала реализация планов дорожного строительства и ремонта на автодорогах в 2020 году. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, в этом году власти региона планируют построить и реконструировать более 40,3 км дорог, отремонтировать (в том числе капитально) — более 760 км дорог. В перечне запланированных к ремонту дорог 296,9 км составляют региональные дороги (21,8 км будет построено и реконструировано, 275,1 км — отремонтировано), 512,4 км — дороги местного значения (18,5 км — построено и реконструировано, 493,9 км будет отремонтировано).

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Состояние дорог — вопрос для жителей Пермского края очень важный, актуальный. Это мы чувствуем по откликам в социальных сетях и по обращениям граждан в целом. Понятно, что есть проблемы, которые копились годами. При этом в части дорожного строительства и ремонта дорог есть определённый прогресс. Немаловажную роль играет финансирование соответствующих мероприятий.​ В ближайшие три года на приведение в порядок дорог в Пермском крае будет направленно 65 млрд руб. Это беспрецедентная сумма. В этом году край планирует направить на дороги рекордные 20,5 млрд руб. Для примера: эта цифра в три раза больше, чем в 2016 году.

Объекты дорожного строительства этого года — а их более 800 — затронут все территории Прикамья. В Пермской агломерации (Пермь, Пермский район, Добрянский и Краснокамский городские округа) таких объектов 55.

Ключевыми региональными объектами этого года станут 18 основных дорог, на шести из них ведутся работы, на трёх — будут завершены в этом году. Речь идёт об обходе Чусового (протяжённость — 6,8 км), Восточном обходе Перми (5,7 км) и втором этапе реконструкции шоссе Космонавтов (2,2 км).

В общей сложности из Дорожного фонда Прикамья в этом году на дорожные проекты будет направлено 20,4 млрд руб. (из них 2,5 млрд — по нацпроекту), в следующем году — 24,4 млрд руб. (более 2 млрд — по нацпроекту).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.