Дмитрий Енцов журналист Реконструкция шоссе Космонавтов на участке до старого авиатерминала должна закончиться до конца июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Реконструированное шоссе Космонавтов

Министерство транспорта Пермского края

Участок шоссе Космонавтов в районе старого авиатерминала Большое Савино планируется закончить к 30 июля этого года. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов во время заседания регионального правительства.

Протяжённость участка — 2,2 км, работы выполняет ООО «АБЗ №1», общая стоимость работ — 182 млн руб.

Этот участок входит в список объектов, работы на которых находятся в стадии завершения.

В частности, по словам Уханова, в этом году из значимых объектов будут окончательно сданы обход Чусового, 4-й—9-й км. Восточного обхода.

Также по планам — завершение благоустройства ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской, завершение реконструкции ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Васильева.

Всего в Пермской городской агломерации в этом году запланировано построить и реконструировать более 40,3 км дорог, капитально отремонтировать 769 км дорог.

Стоимость работ на этот год из всех источников составляет 20,4 млрд руб., что является наибольшей суммой за последние пять лет.

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