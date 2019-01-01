Игорь Макарихин получил пост советника ректора ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Макарихин

Константин Долгановский

На расширенном заседании ректората Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) врио ректора Дмитрий Красильников представил обновлённую управленческую команду вуза.

Сергей Пьянков назначен проректором по научной работе и инновациям. Елена Малкова стала проректором по молодёжной политике. Павел Блусь назначен проректором по общим вопросам. Сергей Макаров стал проректором по учебной работе.

Бывший ректор Игорь Макарихин продолжит работу в Пермском университете в статусе советника ректора.

Напомним, у Игоря Макарихина истёк срок контракта. Врио ректора стал Дмитрий Красильников.

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