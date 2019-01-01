Дмитрий Красильников назначен врио ректора ПГНИУ Дата выборов руководителя вуза пока не назначена Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

Проректор по общим вопросам Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников назначен врио ректора вуза. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ПГНИУ.

Дата выборов ректора пока не назначена. Но, согласно приказу минобра РФ, должность врио Дмитрий Красильников может занимать не более одного года.

Также Дмитрий Красильников является председателем краевой Общественной палаты.

Напомним, ранее стало известно о том, что контракт прежнего ректора ПГНИУ Игоря Макарихина истёк. Он занимал этот пост 10 лет.

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