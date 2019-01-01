В ПГНИУ может смениться ректор Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Макарихин

Константин Долгановский

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) пройдут выборы ректора в связи с истечением контракта у действующего руководителя вуза Игоря Макарихина. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

Дата выборов ещё не назначена. 8 июля в вузе ожидают распоряжения от министерства образования и науки РФ с назначением и.о.

По данным «Коммерсантъ. Прикамье», на выборы может выдвинуться проректор ПГНИУ по общим вопросам, председатель краевой Общественной палаты Дмитрий Красильников. Он сообщил «Новому компаньону», что пока известно только то, что полномочия ректора и проректоров закончились, окончательное решение по назначению и.о. ректора — за министерством науки и высшего образования РФ. От других комментариев он отказался.

Игорь Макарихин занимал пост ректора ПГНИУ с 2010 года, до этого был проректором по учебным вопросам.

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