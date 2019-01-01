Дмитрий Енцов журналист «СберМаркет»: в период самоизоляции пермяки чаще всего заказывали доставку бананов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сервис доставки продуктов «СберМаркет» (работает с METRO, «Лентой» или «Ашаном») проанализировал специфику заказов в Перми по итогам второго квартала 2020 года (выпадал на период активной самоизоляции).

Средний чек «корзины заказов» в Перми составил 3214 руб. Всего за это время сделано 17,5 тыс. заказов.

Самым популярным продуктом стали бананы, их заказывали 4,1 тыс. раз. Далее в «корзине заказов» следуют огурцы (присутствовали в 1,2 тыс. заказах), батон (1 тыс.), помидоры (1 тыс.), репчатый лук (0,8 тыс.), картофель (0,8 тыс.), молоко (0,6 тыс.), сливочное масло (0,6 тыс.).

Для сравнения: в соседнем Екатеринбурге средний чек заказов составил 3526 руб. При этом там бананы тоже оказались самым частым продуктом в «корзине заказов». Но вторым по популярности стали помидоры, затем следуют огурцы и сливочное масло.

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