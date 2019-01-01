Дмитрий Енцов журналист За время пандемии стоимость загородной недвижимости в Прикамье снизилась на 7,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Средняя стоимость загородного дома в Пермском крае, по итогам второго квартала 2020 года, составила 1,250 млн руб., что на 7,4% меньше, чем в первом квартале 2020 года. Об этом сообщают аналитики портала «Авито Недвижимость».

При этом по сравнению со вторым кварталом прошлого года стоимость загородного жилья в Прикамье снизилась на 3,9%.

В Пермском крае средняя стоимость покупки дачи составляет 370 тыс. руб., коттеджа — 5,25 млн руб., таунхауса — 6 млн руб. Средняя арендная плата за коттедж и таунхаус в регионе одинакова и составляет 40 тыс. руб. в месяц, за дачу — 10 тыс. руб., и за дом — 30 тыс. руб.

Что касается ситуации в России в целом, то, по данным «Авито Недвижимость», спрос на покупку после карантина вырос на 77,7%, на аренду — на 35%. Средняя стоимость приобретения загородного жилья составила 1,5 млн руб., а арендная плата — 25 тыс. руб. в месяц.

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