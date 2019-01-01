Дмитрий Енцов журналист На следующей неделе после карантина начинают работу три пермских музея Поделиться Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Перми после периода коронавирусных ограничений возобновляют работу три музея-филиала Пермского краеведческого музея.

С 21 июля начинает работу Дом Мешкова и Музей пермских древностей, с 22 июля — Музей-диорама. Кроме того, с 21 июля возобновляет работу Осинский краеведческий музей.

При этом режим работы будет особым, в связи с тем, что полностью самоизоляция в регионе не снята.

Индивидуальное посещение музеев допускается при наличии масок и соблюдении дистанции в 1,5—2 м. Разрешены групповые экскурсии (не более 5 человек в группе) также при наличии масок и соблюдении социальной дистанции.

Заявки на экскурсионное обслуживание необходимо делать заранее по телефонам подразделений.

При этом временно отменяется акция «Бесплатная среда» — свободный вход для всех посетителей в третью среду каждого месяца.

Напомним, для посещения уже открыты архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и Дом Пастернака.

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