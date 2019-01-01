Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае — 75 новых случаев COVID-19 за сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 75 новых случаев заражение коронавирусом.

Из них 48 женщин, 21 мужчина и шестеро детей. 37 человек госпитализированы, 38 лечатся в домашних условиях.

Таким образом, общее количество инфицированных с начала пандемии в Прикамье составляет 4618 человек. 870 сейчас проходят лечение, 3576 человек выздоровели,172 пациента скончались.

Признаки коронавируса зафиксированы у 130 человек, они сдали тесты и ждут результатов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.