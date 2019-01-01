Дмитрий Енцовжурналист
За сутки в связи с COVID-19 в Прикамье зафиксировано пять летальных исходов
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По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона зарегистрировано пять летальных исходов, связанных с коронавирусом: три пациента скончались непосредственно от COVID-19, ещё два — от других заболеваний, но у них также был коронавирус.
Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 172 летальных случая, связанных с коронавирусом.
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