Дмитрий Енцов журналист За сутки в связи с COVID-19 в Прикамье зафиксировано пять летальных исходов Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона зарегистрировано пять летальных исходов, связанных с коронавирусом: три пациента скончались непосредственно от COVID-19, ещё два — от других заболеваний, но у них также был коронавирус.

Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 172 летальных случая, связанных с коронавирусом.

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