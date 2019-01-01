Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье от коронавируса вылечились 130 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки из медучреждений региона выписаны 130 пациентов, вылечившихся от коронавируса.

Таким образом, за всё время количество выздоровевших жителей достигло 3567 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 4543 человека.

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