Григорий Серёдкин Чемпионат Единой лиги ВТБ 2020/2021 начнётся 20 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Регулярный чемпионат нового сезона Единой лиги ВТБ, в которой выступает пермский БК «Парма», стартует 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Последний матч финальной серии плей-офф сыграют не позднее 14 июня 2021 года. В плей-офф по-прежнему попадут восемь сильнейших команд «регулярки». В новом сезоне организаторы изменили систему проведения плей-офф. Теперь дальше пройдёт та команда, которая первой наберёт три победы в очных встречах в паре. Ранее команды проводили только два поединка между собой, по итогам которых и выявлялся победитель.

Состав участников турнира не изменится. В досрочно завершённом из-за коронавируса сезоне 2019/2020 выступали девять клубов из России: «Парма» (Пермь), ЦСКА (Москва), «Химки», УНИКС (Казань), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Енисей» (Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Автодор» (Саратов), «Нижний Новгород». Кроме того, клуб из Эстонии «Калев» (Таллин), из Беларуси — «Цмоки-Минск», из Казахстана — «Астана» (Нур-Султан), из Польши — «Зелёна Гура», представляющий одноимённый город.

БК «Парма» выступает в Единой лиге ВТБ с 2016 года. Грядущий сезон будет пятым подряд для пермской команды в престижном турнире.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата сезона 2019/2020 «Парма» заняла шестое место. Это наивысший результат в истории выступлений «Пармы» в турнире.

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