Краевой минпром разъяснил правила работы летних кафе в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В мистерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края разъяснили порядок работы летних кафе на открытом воздухе, деятельность которых разрешена с 1 июля. Необходимость возникла в связи с тем, что некоторые заведения начали работу в основном зале, сняв окна.

Это является нарушением, отметил замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья Владислав Тонков.

Также сообщается, что с 13 июля пройдут проверки предприятий общественного питания на соблюдение установленных правил. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Напомним, с 1 июля в Пермском крае разрешили открыть уличные кафе и «летники». Сезонные летние кафе могут открыться при условии соблюдения некоторых требований. В частности, столы должны быть расставлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, для посетителей кафе должна быть организована санобработка рук, контактные поверхности должны обрабатываться каждые 2—4 часа. Кроме того, посуду необходимо мыть только с применением дезинфицирующих моющих средств, при этом как вручную, так и в посудомоечной машине, либо использовать одноразовую посуду.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.