Бренд ФК «Амкар» закреплён за Центром спортивной подготовки Поделиться Поделиться Твитнуть

Бренд пермского футбольного клуба «Амкар», который прекратил своё существование в 2018 году, передан Центру спортивной подготовки Пермского края.

Основными задачами центра является подготовка членов сборных команд России и кандидатов в сборные.

Под эгидой ЦСП обучаются около 200 спортсменов и более 30 тренеров.

При этом как именно будет использоваться бренд, пока не известно.

По информации «Нового компаньона», рассматривался вопрос заявки футбольной команды под брендом «Амкара» для участия в первенстве ЛФК (любительских футбольных клубов), но этот вопрос был отложен из-за эпидемиологической ситуации.

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