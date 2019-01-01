Бренд ФК «Амкар» закреплён за Центром спортивной подготовки
Бренд пермского футбольного клуба «Амкар», который прекратил своё существование в 2018 году, передан Центру спортивной подготовки Пермского края.
Основными задачами центра является подготовка членов сборных команд России и кандидатов в сборные.
Под эгидой ЦСП обучаются около 200 спортсменов и более 30 тренеров.
При этом как именно будет использоваться бренд, пока не известно.
По информации «Нового компаньона», рассматривался вопрос заявки футбольной команды под брендом «Амкара» для участия в первенстве ЛФК (любительских футбольных клубов), но этот вопрос был отложен из-за эпидемиологической ситуации.
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