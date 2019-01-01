Эксперты: самые высокие шансы переизбраться в Госдуму среди «пермских» депутатов — у Андрея Исаева и Игоря Сапко Поделиться Поделиться Твитнуть

Российские политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов подготовили десятый интегральный рейтинг депутатов Госдумы. Согласно выводам экспертов, пандемия снизила рейтинги всех депутатов, хотя лидеры сохранили активность. Кроме того, отмечают политологи, несмотря на ситуацию с коронавирусом и голосованием по поправкам в Конституцию, парламентарии уже «встали на выборный курс следующего созыва».

В топ-50 по-прежнему остаются Андрей Исаев (4-е место) и Игорь Сапко (27-е место). Дмитрий Скриванов — на 226-м месте, Дмитрий Сазонов — на 248-м, Игорь Шубин — на 267-м, Алексей Бурнашов — на 275-м, Александр Василенко — на 416-м. Сапко и Исаев при этом находятся на 38-м и 13-м местах соответственно в топ-50 по индексу народного голосования, на 7-м и 41-м местах в экспертном индексе. Также Игорь Сапко входит в топ-50 самых активных в Госдуме депутатов (45-е место), а Андрей Исаев — в топ-50 самых упоминаемых в СМИ (3-е место).

Рейтинг рассчитывается на основании нескольких индексов:

— индекс народного голосования — соотношение голосов на странице депутата на

сайте «Депутат Клуб» к общему количеству проголосовавших на портале;

— индекс активности в Госдуме — соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию;

— индекс медийности — количество упоминаний о депутате в СМИ и информационно по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс» с учётом федеральных и региональных СМИ и ТВ-каналов;

— экспертный индекс — оценка работы депутата на конкретной территории экспертами.

В десятом рейтинге политологи вычислили также коэффициенты переизбрания депутатов. Самые высокие шансы — у Андрея Исаева (8,67) и Игоря Сапко (8,5). Средние шансы — у Дмитрия Сазонова (4,67), Игоря Шубина (4,33), Дмитрия Скриванова (4), Алексея Бурнашова (4) и Александра Василенко (3,33).





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