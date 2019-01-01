Дмитрий Енцов журналист На открытие музея истории пермского баскетбола собрана необходимая сумма Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК «Парма»

Завершилась краудфандинговая кампания на сайте planeta.ru по сбору средств на создание музея истории пермского баскетбола. Несмотря на то что поставленная цель — собрать 500 тыс. руб. — формально не была выполнена, организаторы заявили о том, что необходимая сумма собрана.

Через сайт planeta.ru за два месяца кампании в итоге собрано 250 405 руб., но организаторы заявили, что ещё 350 тыс. руб. было направлено напрямую в клуб «Парма». Одним их спонсоров проекта стал создатель «Урал-Грейта» Сергей Кущенко.

При этом изначально открытие музея было запланировано на 16 июня — на день 25-летнего юбилея «Урал-Грейта», но позднее открытие перенесено на 2 августа — на день 8-летия «Пармы».

Напомним, что музей появится в левом крыле УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13).

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