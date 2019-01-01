Дмитрий Енцовжурналист
На открытие музея истории пермского баскетбола собрана необходимая сумма
Завершилась краудфандинговая кампания на сайте planeta.ru по сбору средств на создание музея истории пермского баскетбола. Несмотря на то что поставленная цель — собрать 500 тыс. руб. — формально не была выполнена, организаторы заявили о том, что необходимая сумма собрана.
Через сайт planeta.ru за два месяца кампании в итоге собрано 250 405 руб., но организаторы заявили, что ещё 350 тыс. руб. было направлено напрямую в клуб «Парма». Одним их спонсоров проекта стал создатель «Урал-Грейта» Сергей Кущенко.
При этом изначально открытие музея было запланировано на 16 июня — на день 25-летнего юбилея «Урал-Грейта», но позднее открытие перенесено на 2 августа — на день 8-летия «Пармы».
Напомним, что музей появится в левом крыле УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13).
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