Закупки на поставку продукции в местные школы и больницы станут доступны аграриям Прикамья
Скорректирован порядок закупки продуктов питания в бюджетные учреждения Пермского края. Благодаря внесённым по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина изменениям даже небольшие фермерские хозяйства теперь могут поставлять свою продукцию в школы, детские сады и больницы региона, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.
Над коррекцией действующей документации работали региональное министерство сельского хозяйства совместно с минзакупок.
До настоящего времени многие аграрии обеспечивали своим молоком бюджетные организации только через других участников рынка, поскольку по действующим правилам закупок в государственном секторе все бюджетные учреждения могли заключать контракты на поставку продуктов питания сразу по целой группе товаров (например, и овощи, и фрукты). Компании-поставщики приобретают продукцию у разных производителей, в том числе у местных фермеров, а после отгружают их заказчикам со своих оптовых баз и складов. Это сказывалось как на цене, так и на качестве продукции.
Для решения вопроса врио главы Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минсельхозу разделить лоты в госзакупках на отдельные категории. Таким образом, аграрии получат возможность напрямую участвовать в госзакупках и проводить поставки своей продукции.
Дополнительно власти Пермского края помогут фермерским хозяйствам с освоением системы госзакупок. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Бредневой, в ближайшее время для сельхозпроизводителей будет организовано обучение.
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