Дмитрий Енцов журналист Общее число инфицированных COVID-19 жителей Прикамья превысило 4,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации управления Роспотребнадзора, на 14 июля в Пермском крае зафиксировано 69 новых случаев заражения.

Среди новых инфицированных — 47 женщин, 18 мужчин, четверо детей. 31 человек проходит лечение в больницах, 38 — амбулаторно на дому.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4543. Ежесуточный прирост больных составил 1,5% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 13 июля — 0,95).

Таким образом общее число инфицированных за всё время в Прикамье составляет 4543 человека. Из них выздоровели 3446 человек, 167 скончались. 930 пациентов сейчас проходят лечение.

Ещё у 146 человек взяты тесты на вирус, так как у них проявляются симптомы. Все они ждут результаты тестирования.

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