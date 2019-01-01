Дмитрий Енцов журналист «Посткарантинный» спрос на жильё в Перми — один из самых низких среди городов-миллионников Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков портала о недвижимости ЦИАН, Пермь входит в число шести крупнейших городов России, где после относительного снятия карантинных мер из-за коронавируса спрос на вторичное жильё не восстановился до уровня до введения режима самоизоляции.

Так, по итогам июня, спрос в Перми уступает мартовскому показателю на 5%. Хуже ситуация только в Новосибирске (-6%) и Уфе (-14%).

В десяти городах июньский спрос превышает мартовский, особенно в Воронеже (на 51%), Красноярске (43%) и Екатеринбурге (35%).

На рынке новостроек ситуация в Перми не лучше — спрос «отстаёт» от докарантинного на 19%. Хуже показатели только в Уфе (-21%), Омске (-24%) и Краснодаре (-35%).

В десяти городах спрос превысил докарантинный уровень, особенно в Красноярске (на 59%), Москве (36%), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (в обоих случаях — на 33%).

Главным фактором, стимулирующим спрос на рынке жилья, стала объявленная в апреле программа субсидирования ипотечной ставки, что позволило поддержать интерес к покупке.

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