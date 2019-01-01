Дмитрий Енцов журналист За сутки из-за COVID-19 в Прикамье зафиксировано четыре летальных случая Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в регионе зафиксировано четыре летальных случая, связанных с коронавирусом.

Так, непосредственно от инфекции скончался один пациент, причиной ещё трёх других летальных исходов стали другие заболевания, но у этих пациентов также был диагностирован коронавирус.

Таким образом, общее количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, за всё время в регионе достигло 167.

Общее количество инфицированных с начала пандемии в Прикамье составляет 4474 человек, 3446 — выздоровели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.