Дмитрий Енцов журналист Средний лимит по кредитным картам в Прикамье за год увеличился 7 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Средняя сумма лимита по кредитным картам в Пермском крае, по итогам мая 2020 года, составила 64,5 тыс. руб. Это примерно на 7 тыс. руб. (или на 12,4%) больше, чем по итогам мая 2019 года (было 57,4 тыс. руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В рамках всей страны средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил в мае 63,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 2,7% (в мае 2019 года был 65,1 тыс. руб.)

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то в мае 2020 года средний размер лимитов в стране фактически остался без изменений, сократившись всего на 1,3% (в апреле 2020 года — 64,1 тыс. руб.).

Самый большой размер среднего лимита отмечен в Москве (89,7 тыс. руб.), Хабаровском (83,7 тыс. руб.), Приморском (78,0 тыс. руб.) и Красноярском (75,6 тыс. руб.) краях, а также в Ханты-Мансийском АО (74,8 тыс. руб.).

При этом в ряде регионов отмечено значительное снижение среднего размера лимита: в Республике Крым (-34,9%), Москве (-17,2%), Московской области (-14,5%), Санкт-Петербурге (-14,1%) и Свердловской области (-8,9%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.