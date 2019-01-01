Пермские санатории готовятся к открытию с 27 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае​​ обсуждался вопрос возобновления работы курортов и санаториев. Одним из аргументов в пользу открытия называется возможность жителей уехать на отдых в другие регионы страны, что может быть более рискованным с точки зрения распространения COVID-19.

«Предлагаем рассмотреть возможность возобновления​ с 27 июля​ деятельности курортов и санаториев​ края, имеющих медицинскую лицензию,​ при условии, что уровень заболеваемости будет​ на уровне текущей ситуации», — предложил заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров.

​Глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев согласился, что при условии сохранения стабильности ситуации такую возможность можно будет рассмотреть​ во второй половине​ месяца.

По итогам обсуждения глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос на основе рекомендаций Роспотребнадзора по открытию санаторно-курортных учреждений в период​ COVID-19: по заселению, по обработке помещений, по работе персонала. После этого обсудить​ его на отдельном совещании и повторно вынести на оперштаб.

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