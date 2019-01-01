В Пермском крае разрешат работу стадионов и аттракционов Ресторанам не разрешили работу при снятии панорамных окон Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой оперативный штаб вновь ослабит режим ограничений в Прикамье, действующих из-за эпидемии коронавируса.

В Пермском крае разрешат работу открытых стадионов, проведение речных круизов длительностью более пяти дней, работу аттракционов в парках при условии соблюдения социальной дистанции и только на открытом воздухе — без кабинок.

Кроме того, оперштаб попросил разрешить работу сезонных летних кафе с панорамными окнами при условии их снятия. Работу последних согласились жёстко контролировать Роспотребнадзор и Минпромторг края. Однако против этой инициативы выступила прокуратура.

Соотвествующие изменения будут действовать с 14 июля. Остальные ограничения сохраняются до 28 июля.

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