В Перми за сутки зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 20 человека проходят лечение в больницах, 51 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4474. Ежесуточный прирост больных составил 1.6%.

Из 71 нового инфицированного — 23 мужчины, 42 женщины, шесть детей (один мальчик и пять девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 37 человек, 22 человека в возрасте 45-65, шесть человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано четыре летальных исхода от COVID-19, это пациенты 35, 69, 70 и 74 лет. Таким образом, на сегодня зафиксировано 98 летальных исхода от COVID-19. Еще 65 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

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