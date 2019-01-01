За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались ещё четыре пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила о том, что в регионе зарегистрировано 98 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки от инфекции скончались ещё четыре человека.

Ещё 65 человек были заражены, но скончались от сопутствующих заболеваний.

Напомним, всего с начала эпидемии в Пермском крае заразились 4403 человека. 12 июля скончались семь человек.

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