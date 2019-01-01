Пермяк отсудил у ТЦ 150 тыс. руб. за столкновение с витриной Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми владелец торгового центра в Индустриальном районе выплатит 150 тыс. руб. пермяку, пострадавшему от столкновения с витриной. Об этом сообщает ВЕТТА.

По данным краевого суда, в марте 2019 года житель Перми при входе в магазин Sparta в ТЦ «Арена» (шоссе Космонавтов, 65Б) столкнулся со стеклянной витриной высотой около 3 м. От удара стекло разбилось, а обломки упали на мужчину, в результате чего он получил различные телесные повреждения.

В ходе судебного разбирательства пострадавшему было назначена компенсация в размере 150 тыс. руб.

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