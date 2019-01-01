Советник главы администрации губернатора Пермского края переходит на работу в Минэк РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший советник главы администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок переходит в Минэк РФ на должность советника министра по правовым вопросам. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье». По данным издания, Гершанок приступит к новой работе 13 июля.

Напомним, в период карантина Лев Гершанок озвучивал вводимые в регионе послабления, но это вызывало неоднозначную реакцию. В конце марта он категорично заявил, что передвигаться между домом и дачей нельзя, это будет воспринято как нарушение и грозит штрафом. Позднее норму смягчили по указанию губернатора. Тогда же он посоветовал шить маски самостоятельно, что тоже вызвало раздражение. Другим казусом стала работа парикмахерских, когда Гершанок сообщил, что с 12 мая можно только стричь. Все остальные услуги оказывать было запрещено. При этом Роспотребнадзор встал на сторону Гершанока и дважды в своих релизах акцентировал: всё так, как сказал Гершанок, — только стричь. Но пресс-секретарь губернатора Станислав Шубин информацию опроверг и анонсировал, что в отношении Гершанока (по поручению губернатора) будет проведена служебная проверка. Возникла путаница с ОКВЭД и с указами губернатора, и только после внесения поправок в указ противоречие было снято. Формально, с точки зрения закона, Гершанок был прав. Впрочем, источник в администрации губернатора рассказал, что указ тоже составлял Лев Гершанок и, по всей видимости, неправильно понял установку от главы региона Дмитрия Махонина. Потому якобы он сам создал эту правовую коллизию.

Лев Гершанок работает в структурах краевой власти с 2017 года. Тогда по приглашению экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова Лев Гершанок занял пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок. В 2019 году Лев Гершанок перешёл на должность замглавы администрации губернатора Пермского края по правовым вопросам.

До работы в краевой власти чиновник руководил управлением экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы.

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