Сегодня будут подведены итоги стратегической сессии «Пермский край — Россия — Мир 2020»
В Пермском крае завершает свою работу стратегическая сессия «Пермский край — Россия — Мир 2020». Она была инициирована краевой администрацией, сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Сессия, которая проходила с 10 по 12 июля в посёлке Куликовка, на площадке ПАО «ПНППК», стала первым значимым событием в рамках деятельности Центра Управления Будущим, создание которого было инициировано главой Пермского края Дмитрием Махониным.
Одной из основных задач сессии является определение сценариев для формирования стратегии развития Пермского края в новых условиях.
В первый день работы между участниками сессии развернулось горячее обсуждение возможных сценарных траекторий развития экономической и социальной ситуации в послекоронавирусный период.
12 июля должны быть выработаны решения, которые в перспективе определят путь Пермского края в достижении лидерских позиций в экономике страны, позволят населению региона жить комфортнее, лучше и богаче.
Мероприятие проходит в закрытом для СМИ формате.
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