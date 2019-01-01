Сегодня будут подведены итоги стратегической сессии «Пермский край — Россия — Мир 2020» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершает свою работу стратегическая сессия «Пермский край — Россия — Мир 2020». Она была инициирована краевой администрацией, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Сессия, которая проходила с 10 по 12 июля в посёлке Куликовка, на площадке ПАО «ПНППК», стала первым значимым событием в рамках деятельности Центра Управления Будущим, создание которого было инициировано главой Пермского края Дмитрием Махониным.

Одной из основных задач сессии является определение сценариев для формирования стратегии развития Пермского края в новых условиях.

В первый день работы между участниками сессии развернулось горячее обсуждение возможных сценарных траекторий развития экономической и социальной ситуации в послекоронавирусный период.

12 июля должны быть выработаны решения, которые в перспективе определят путь Пермского края в достижении лидерских позиций в экономике страны, позволят населению региона жить комфортнее, лучше и богаче.

Мероприятие проходит в закрытом для СМИ формате.

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