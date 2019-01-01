Дмитрий Енцов журналист Общее количество подтверждённых случаев COVID-19 в Прикамье за всё время достигло 4,4 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксирован 61 новый случай коронавируса: 23 человека госпитализированы, 38 проходят лечение в домашних условиях.

Новые случаи относятся к 35 женщинам, 23 мужчинам и трём детям.

Таким образом, общее количество инфицированных за всё время в регионе составляет 4403 человек. 904 из них сейчас проходят лечение, 159 человек скончались, остальные – выздоровели.

Подозрение на инфекцию зафиксировано у 216 человек, все они сдали тесты и ждут результатов.

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