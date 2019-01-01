Дмитрий Енцовжурналист
За сутки в Прикамье зафиксировано семь летальных случаев, связанных с коронавирусом
По информации минздрава Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях Пермского края зафиксировано семь летальных случаев, связанных с коронавирусом.
По данным министерства, четыре случая напрямую связаны с коронавирусом, ещё в трёх случаях пациенты скончались от других болезней, но в их организмах также присутствовал коронавирус.
Таким образом, за всё время в регионе общее количество летальных случаев, прямо или косвенно связанных с коронавирусом, составляет 159.
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